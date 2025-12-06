Умер обладатель звания "Лучший Дед Мороз России" Александр Скавыш

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Актёр и режиссёр Александр Скавыш, неоднократный обладатель звания "Лучший Дед Мороз России", скончался в городе Урай, ХМАО, Актёр и режиссёр Александр Скавыш, неоднократный обладатель звания "Лучший Дед Мороз России", скончался в городе Урай, ХМАО, сообщает пресс-служба администрации города.

"Ушел из жизни Александр Скавыш... Светлая память Александру. Урай вас не забудет", - говорится в сообщении.

Скавыш получал Гран-при и звание лучшего Деда Мороза России в 2014 и 2019 годах, а в 2020 году он стал Лауреатом I степени Международного конкурса "Зимняя сказка" в Болгарии в номинации "Лучшая игровая новогодняя программа для детей" и получил диплом "Лучший костюм Деда Мороза ".

"В 2024 году выиграл неофициальный чемпионат мира по чтению вслух "Открой рот", финал которого прошёл в Москве на Красной площади. Его воспитанники – многократные победители конкурса "Живая классика", - рассказали в пресс-службе администрации.

Александр Скавыш родился в 1970 году, более 15 лет работал в школе педагогом-организатором, руководил школьным театром "Антрэ", был неоднократным призёром театральных конкурсов и фестивалей различного уровня, отмечался благодарственными письмами и почётными грамотами от властей города и округа.

"Человек с неиссякаемой энергией: успевал совмещать педагогику, театр, ведущую работу и общественную деятельность. Профессионал и энтузиаст: глубоко погружается в любую роль, будь то актерская игра, образ Деда Мороза или организация детского праздника", - отмечается в сообщении.