Глава Сирии считает требование Израиля о демилитаризованной зоне опасным - РИА Новости, 06.12.2025
16:13 06.12.2025 (обновлено: 16:46 06.12.2025)
Глава Сирии считает требование Израиля о демилитаризованной зоне опасным
Глава Сирии считает требование Израиля о демилитаризованной зоне опасным
в мире
сирия
израиль
ахмед аш-шараа
сирия
израиль
в мире, сирия, израиль, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Израиль, Ахмед аш-Шараа
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа считает опасным требование Израиля о создании демилитаризованной зоны на границе с Сирией из-за нерешенности вопроса о контроле этой зоны.
"Разговор о создании демилитаризованной буферной зоны на границе с Израилем является опасной темой. Возникает вопрос, кто будет обеспечивать безопасность этой зоны, кто будет ею управлять, если там не будет присутствия армии и служб безопасности Сирии, это логичные опасения", - заявил он в субботу на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре.
По мнению аш-Шараа, для Сирии лучше придерживаться заключенного в 1974 году с Израилем соглашения о разъединении, перемирии на длительный период.
"Его исполнение можно назвать успешным", - указал аш-Шараа.
В настоящее время, по его словам, продолжаются нарушения сирийского суверенитета со стороны Израиля, и за год было зафиксировано более 400 нарушений, включая нападение на пригород Дамаска в конце ноября, когда погибли более 25 человек.
