Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев
Футбол
Футбол
 
16:35 06.12.2025
Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев
Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев
Таких личностей, как олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян, в российском футболе никогда не было,... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
спорт, россия, москва, никита симонян, олег романцев, спартак москва
Футбол, Спорт, Россия, Москва, Никита Симонян, Олег Романцев, Спартак Москва
Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев

Романцев: таких личностей, как Симонян, в российском футболе никогда не было

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Никита Симонян . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Таких личностей, как олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян, в российском футболе никогда не было, заявил бывший футболист и главный тренер "красно-белых" Олег Романцев.
В субботу трибуна А домашнего стадиона московского "Спартака" получила имя Никиты Симоняна. Церемония прошла у стадиона "красно-белых" в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". В ней приняли участие Романцев, дочь Симоняна Виктория и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
"Со мной рядом, сколько я нахожусь в Москве, сколько играл и работал, всегда был Никита Павлович Симонян. Необязательно он сидел рядом, но всегда незримо присутствовал на всех играх и тренировках. Я ему очень благодарен, как еще сотни и сотни спартаковцев, за его существование. Личностей такого масштаба у нас не было 100%, и нескоро еще будут. Я горд тем, что был с ним близко знаком, и считаю его почти родным человеком. Думаю, так же считают многие", - сказал Романцев на церемонии.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака"
Вчера, 16:22
 
ФутболСпортРоссияМоскваНикита СимонянОлег РоманцевСпартак Москва
 
