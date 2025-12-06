Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Таких личностей, как олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян, в российском футболе никогда не было, заявил бывший футболист и главный тренер "красно-белых" Олег Романцев.
В субботу трибуна А домашнего стадиона московского "Спартака" получила имя Никиты Симоняна. Церемония прошла у стадиона "красно-белых" в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". В ней приняли участие Романцев, дочь Симоняна Виктория и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
"Со мной рядом, сколько я нахожусь в Москве, сколько играл и работал, всегда был Никита Павлович Симонян. Необязательно он сидел рядом, но всегда незримо присутствовал на всех играх и тренировках. Я ему очень благодарен, как еще сотни и сотни спартаковцев, за его существование. Личностей такого масштаба у нас не было 100%, и нескоро еще будут. Я горд тем, что был с ним близко знаком, и считаю его почти родным человеком. Думаю, так же считают многие", - сказал Романцев на церемонии.