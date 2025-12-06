Таких личностей, как Симонян, у нас в футболе не было, заявил Романцев

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Таких личностей, как олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян, в российском футболе никогда не было, заявил бывший футболист и главный тренер "красно-белых" Олег Романцев.