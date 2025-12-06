Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 06.12.2025 (обновлено: 17:10 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/shag-2060317929.html
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ
Теракты ВСУ в акватории Новороссийска лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, в то время как Россия быстро от них оправилась, пишет The National... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:51:00+03:00
2025-12-06T17:10:00+03:00
в мире
россия
киев
новороссийск
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
https://ria.ru/20251128/turtsiya-2058479350.html
https://ria.ru/20251106/vsu-2053186437.html
россия
киев
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, новороссийск, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Новороссийск, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ

TNI: удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Порт Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Теракты ВСУ в акватории Новороссийска лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, в то время как Россия быстро от них оправилась, пишет The National Interest.
"Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало", — говорится в публикации.
Дым от пожара на борту танкера Kairos - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер
28 ноября, 19:13
Автор статьи отметил, что этот шаг стал напоминанием о том, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено без промедлений.
Он подчеркнул, что в противном случае безответственные и дестабилизирующие действия Украины, которые, по его мнению, происходят из-за отчаяния, будут иметь долгосрочные последствия для мировой экономики.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в поступках Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, и сейчас они вновь добиваются эскалации конфликта.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
6 ноября, 14:00
 
В миреРоссияКиевНовороссийскМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала