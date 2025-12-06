МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Теракты ВСУ в акватории Новороссийска лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, в то время как Россия быстро от них оправилась, пишет The National Interest.
"Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало", — говорится в публикации.
Он подчеркнул, что в противном случае безответственные и дестабилизирующие действия Украины, которые, по его мнению, происходят из-за отчаяния, будут иметь долгосрочные последствия для мировой экономики.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в поступках Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, и сейчас они вновь добиваются эскалации конфликта.
