ВСУ за сутки потеряли свыше 285 боевиков в зоне действий "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.12.2025 (обновлено: 12:23 06.12.2025)
ВСУ за сутки потеряли свыше 285 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны России.
ВСУ за сутки потеряли свыше 285 боевиков в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны России.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Рыжевка, Стариково и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Байрак, Пролетарское, Вильча, Лиман и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
ВС России нанесли удар возмездия по инфраструктуре ВСУ и энергообъектам
Специальная военная операция на Украине
 
 
