ВСУ за сутки потеряли свыше 285 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2025
