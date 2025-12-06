Рейтинг@Mail.ru
06:42 06.12.2025 (обновлено: 13:36 06.12.2025)
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву, сообщает МЧС России.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что пятнадцатилетняя девочка ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе, ее транспортируют в больницу в тяжелом состоянии. Позднее он сообщил, что ее прооперировали, состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, если девочку удастся стабилизировать, ее транспортируют на лечение в Москву.
"Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавшую севастопольскую девочку от вражеской атаки. Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. В Севастополе 15-летняя девочка пострадала от атаки врага в парке. Врачи стабилизировали состояние пациентки, после принято решение о продолжении лечения в столичном медицинском учреждении", - говорится в сообщении ведомства в канале в мессенджере Max.
Отмечается, что борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем, в полете пациентку сопровождали врачи, помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице.
