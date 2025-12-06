Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США требуют проевропейски настроенные члены правительства и оппозиция Сербии, но разрешение ситуации с компанией возможно только по договоренности с РФ, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Проевропейская оппозиция и проевропейские министры требуют, чтобы Сербия отняла российское имущество и забрала NIS. Они с легкостью забыли, что эти самые россияне нам десятилетиями обеспечивали надежное снабжение по самым низким ценам, а еще легче забыли, что мы только к этим россиянам могли обратиться, когда пытались ввести (самопровозглашенное - ред.) Косово в Interpol или ЮНЕСКО или когда в ООН принимали резолюцию о геноциде в Сребренице", - цитирует пресс-служба Вулина его заявление.

По его словам, президент Сербии Александр Вучич и подавляющее большинство граждан помнят, что такое честь и память, иначе "NIS бы давно "вернули", а Сербия свой путь в ЕС искала бы через продажу боеприпасов Украине и отправку сербских военных на минные поля".

"Решение для NIS из-за прошлого и ради будущего должно быть найдено только и исключительно по договоренности с Россией . Отъем российской собственности стал бы первым, но не последним отъемом и позором, пусть тогда готовятся китайцы (инвесторы – ред.)", - говорится в сообщении.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с " Нефтяной индустрией Сербии " 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.

Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования требует нескольких дней.

По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.

Сербский президент сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября.