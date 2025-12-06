Рейтинг@Mail.ru
Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин
21:15 06.12.2025
Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин
Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин - РИА Новости, 06.12.2025
Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин
Национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США требуют проевропейски настроенные члены правительства и оппозиция Сербии,... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
александр вулин
нефтяная индустрия сербии
юнеско
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, александр вулин, нефтяная индустрия сербии, юнеско, оон, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Вулин, Нефтяная индустрия Сербии, ЮНЕСКО, ООН, Санкции в отношении России
Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин

Вулин: проевропейские министры в Сербии требуют от властей отнять NIS у России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США требуют проевропейски настроенные члены правительства и оппозиция Сербии, но разрешение ситуации с компанией возможно только по договоренности с РФ, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Проевропейская оппозиция и проевропейские министры требуют, чтобы Сербия отняла российское имущество и забрала NIS. Они с легкостью забыли, что эти самые россияне нам десятилетиями обеспечивали надежное снабжение по самым низким ценам, а еще легче забыли, что мы только к этим россиянам могли обратиться, когда пытались ввести (самопровозглашенное - ред.) Косово в Interpol или ЮНЕСКО или когда в ООН принимали резолюцию о геноциде в Сребренице", - цитирует пресс-служба Вулина его заявление.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин
17 ноября, 18:21
По его словам, президент Сербии Александр Вучич и подавляющее большинство граждан помнят, что такое честь и память, иначе "NIS бы давно "вернули", а Сербия свой путь в ЕС искала бы через продажу боеприпасов Украине и отправку сербских военных на минные поля".
"Решение для NIS из-за прошлого и ради будущего должно быть найдено только и исключительно по договоренности с Россией. Отъем российской собственности стал бы первым, но не последним отъемом и позором, пусть тогда готовятся китайцы (инвесторы – ред.)", - говорится в сообщении.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования требует нескольких дней.
Офис компании NIS - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Глава Минэнерго Сербии готова подать в отставку из-за санкций против NIS
16 ноября, 14:44
По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.
Сербский президент сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич
20 ноября, 14:44
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичАлександр ВулинНефтяная индустрия СербииЮНЕСКОООНСанкции в отношении России
 
 
