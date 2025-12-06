СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows

"Синий экран смерти" появился у россиян после свежего обновления Windows 11. Апдейт стирает память и ломает SSD-диски", — говорится в публикации.

Ранее в субботу стало известно, что хакеры стали имитировать интерфейс сайта "Центра обновления Windows" для того, чтобы взломать компьютеры россиян и украсть их данные. Злоумышленники предлагают пользователю выполнить якобы "обязательные" действия и проникают в устройство через вредоносный код.