Бывший президент Франции питался в тюрьме батончиками мюсли

ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, освобожденный ранее из тюрьмы под судебный контроль, рассказал, что на протяжении трех недель питался там злаковыми батончиками и молочными продуктами, Бывший президент Франции Николя Саркози, освобожденный ранее из тюрьмы под судебный контроль, рассказал, что на протяжении трех недель питался там злаковыми батончиками и молочными продуктами, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на самого политика и отрывки из его новой книги.

Ранее Саркози объявил о выходе 10 декабря своей книги "Дневник одного заключенного", которая будет посвящена его пребыванию в парижской тюрьме Санте.

"Саркози написал... о жизни без чего-либо. О жизни заключенного №320535... О повседневности человека, который на протяжении трех недель питался "молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями" и оставался запертым в своей камере 23 часа в сутки за исключением случаев, когда его навещали", - говорится в статье.

Экс-президент рассказал, что он каждый день писал книгу за маленьким столиком из фанеры, затем передавал листы адвокатам, которые, в свою очередь, отдавали их его секретарю. Через несколько дней после выхода из тюрьмы он закончил рукопись. Саркози отметил, что готовый текст также прошел через его адвокатов, после чего из него убрали "несколько слишком резких портретов".

Ранее Саркози назвал жизнь в тюрьме очень тяжелой и изнурительной, охарактеризовав ее как "кошмар". До этого издание Point сообщало, что экс-президент питался только йогуртами, опасаясь есть тюремную еду, а сам он готовить совершенно не умеет, хотя в тюрьме такая возможность была.