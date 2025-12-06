Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19:17 06.12.2025 (обновлено: 22:56 06.12.2025)
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
Экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, сообщил МИД России. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, россия, украина, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, сообщил МИД России.
«
"В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что ОПМ наносят тяжелый урон самим инициаторам", — говорится в заявлении по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.
Москва убеждена, что применение подобных средств давления серьезно препятствует формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка, добавили в ведомстве.
"Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики "коллективного Запада". Ее цель ясна — удержать ускользающее доминирование, лишить страны Мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, сдержать их технологическое и промышленное развитие", — подчеркнули в МИД.
Там также отметили, что Москва вместе с ответственными членами мирового большинства продолжит бороться с незаконными односторонними мерами и другими проявлениями неоколониализма.
Антироссийские санкции

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
В миреРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала