"Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики "коллективного Запада". Ее цель ясна — удержать ускользающее доминирование, лишить страны Мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, сдержать их технологическое и промышленное развитие", — подчеркнули в МИД.

Там также отметили, что Москва вместе с ответственными членами мирового большинства продолжит бороться с незаконными односторонними мерами и другими проявлениями неоколониализма.

Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.