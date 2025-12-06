Трамп считает нецелесообразными санкции против Турции, заявил посол

"Президент Трамп считает санкции в отношении Турции "бессмысленными" и знает о производстве Турцией продукции для оборонной промышленности и экспорте беспилотных летательных аппаратов на Украину", - приводит слова Баррака турецкое госагентство Anadolu.

Дипломат обратил внимание на то, что США не экспортируют боевые самолеты в Турцию, в то время как Турция приобрела боевые самолеты Eurofighter Typhoon. Он отметил, что Турция является важной частью программы F-35 и имеет четыре самолета F-35, ожидающих в ангаре, но не имеет доступа к ним.