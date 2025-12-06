Рейтинг@Mail.ru
06.12.2025
11:00 06.12.2025
Трамп считает нецелесообразными санкции против Турции, заявил посол
Трамп считает нецелесообразными санкции против Турции, заявил посол - РИА Новости, 06.12.2025
Трамп считает нецелесообразными санкции против Турции, заявил посол
Президент США Дональд Трамп считает нецелесообразными действующие санкции в отношении турецкого оборонного сектора, введённые после покупки Анкарой российских...
в мире
турция
украина
сша
дональд трамп
хакан фидан
нато
f-35
турция
украина
сша
в мире, турция, украина, сша, дональд трамп, хакан фидан, нато, f-35
В мире, Турция, Украина, США, Дональд Трамп, Хакан Фидан, НАТО, F-35
Трамп считает нецелесообразными санкции против Турции, заявил посол

Посол США в Турции Баррак: Трамп считает бессмысленными санкции против Турции

АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает нецелесообразными действующие санкции в отношении турецкого оборонного сектора, введённые после покупки Анкарой российских ЗРК С-400, на фоне продолжающихся поставок турецких беспилотников Украине, заявил посол США в Турции Томас Баррак.
Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. Конкретные сроки снятия этих санкций США пока неизвестны, процесс продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции
16 марта, 17:28
"Президент Трамп считает санкции в отношении Турции "бессмысленными" и знает о производстве Турцией продукции для оборонной промышленности и экспорте беспилотных летательных аппаратов на Украину", - приводит слова Баррака турецкое госагентство Anadolu.
Дипломат обратил внимание на то, что США не экспортируют боевые самолеты в Турцию, в то время как Турция приобрела боевые самолеты Eurofighter Typhoon. Он отметил, что Турция является важной частью программы F-35 и имеет четыре самолета F-35, ожидающих в ангаре, но не имеет доступа к ним.
Ранее генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания планирует в 2025 году начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı ("Акынджы") на территории Украины. РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400
17 ноября, 11:32
 
