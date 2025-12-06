ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Наемник из Румынии ранее был в Новопавловке в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из села Роман Бойко.
Минобороны России заявило об освобождении группировкой войск "Центр" Новопавловки в ДНР 15 октября.
"Он (наемник - ред.) подходил к нам и говорил, почему мы не выехали, а нам ехать некуда. Он сказал, что сам - подданный Румынии. Я понял, что это наемник. Форма такая, все чистенькое, в отличие от ВСУ: они чумазые какие-то, а этот ходил в чистой форме. Два раза он приходил. Сам сказал, что у него там где-то дом в Румынии", - рассказал агентству Бойко.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.