Беженец из Новопавловки рассказал, что к нему приходил наемник из Румынии - РИА Новости, 06.12.2025
10:08 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/rumynija-2060267904.html
Беженец из Новопавловки рассказал, что к нему приходил наемник из Румынии
Наемник из Румынии ранее был в Новопавловке в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из села Роман Бойко. РИА Новости, 06.12.2025
в мире
россия
румыния
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБоец украинского добровольческого батальона
Боец украинского добровольческого батальона - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Боец украинского добровольческого батальона. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Наемник из Румынии ранее был в Новопавловке в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из села Роман Бойко.
Минобороны России заявило об освобождении группировкой войск "Центр" Новопавловки в ДНР 15 октября.
"Он (наемник - ред.) подходил к нам и говорил, почему мы не выехали, а нам ехать некуда. Он сказал, что сам - подданный Румынии. Я понял, что это наемник. Форма такая, все чистенькое, в отличие от ВСУ: они чумазые какие-то, а этот ходил в чистой форме. Два раза он приходил. Сам сказал, что у него там где-то дом в Румынии", - рассказал агентству Бойко.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ
4 декабря, 14:49
 
