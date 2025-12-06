Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Причины укрепления рубля и ослабления доллара в последний месяц года раскрыл агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что на текущей неделе внебиржевой курс доллара падал до 76 рублей, что стало рекордом с мая 2023 года. Юань тоже снижался к рублю до почти трехлетних минимумов. Это идет вразрез с привычным трендом на ослабление рубля в конце календарного года.
“Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности”, — комментирует Шнейдерман.
При этом доллар слабеет на фоне ожиданий нового снижения ставок в США и макростатистики. Вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем, заключил аналитик.
