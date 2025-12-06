Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз - РИА Новости, 06.12.2025
02:07 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/rubl-2060236082.html
Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз
Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз - РИА Новости, 06.12.2025
Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз
Причины укрепления рубля и ослабления доллара в последний месяц года раскрыл агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T02:07:00+03:00
2025-12-06T02:07:00+03:00
экономика
россия
сша
александр шнейдерман
альфа-форекс
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
доллар
россия
сша
экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль, доллар
Экономика, Россия, США, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль, Доллар
Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз

Финансист Шнейдерман заявил о рекордном курсе рубля к доллару

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Причины укрепления рубля и ослабления доллара в последний месяц года раскрыл агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что на текущей неделе внебиржевой курс доллара падал до 76 рублей, что стало рекордом с мая 2023 года. Юань тоже снижался к рублю до почти трехлетних минимумов. Это идет вразрез с привычным трендом на ослабление рубля в конце календарного года.
“Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности”, — комментирует Шнейдерман.
При этом доллар слабеет на фоне ожиданий нового снижения ставок в США и макростатистики. Вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем, заключил аналитик.
