Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз

Он напомнил, что на текущей неделе внебиржевой курс доллара падал до 76 рублей, что стало рекордом с мая 2023 года. Юань тоже снижался к рублю до почти трехлетних минимумов. Это идет вразрез с привычным трендом на ослабление рубля в конце календарного года.