Уникальная крепость рубля стала вызовом для России

Исторически российская валюта в течение года начинает слабеть с августа месяца и осенью, так что к концу года доллар стоит обычно дороже, чем в начале. И в 2025 году ждали именно такого сценария, причем и экономисты в правительстве, и экономисты на рынке.

Однако все эти прогнозы можно выкинуть и сжечь. Рубль показал удивительную выживаемость. Если в январе 2025 году доллар в среднем стоил почти 101 рубль, то в декабре 2025 года — 78 рублей. Причем летом тоже было примерно 78 за доллар. Никакого тебе традиционного ослабления.

Казалось бы, крепкий рубль — это показатель силы экономики и финансовой системы. В условиях уже действующих санкций и новых ограничений, которые вводились и в начале года, и летом, и осенью, это действительно уникальное достижение.

Бесспорный вклад крепкий рубль внес и в замедление инфляции в стране, честь ему и хвала. Потому что девальвация рубля через естественное удорожание импорта транслируется дальше по цепочке в рост темпов инфляции. Рубль в этом плане играл на стороне Банка России весь год, помогая снижать свой проинфляционный эффект. Цены на импортные товары сдерживались, что для российских потребителей, конечно, тоже плюс.

Однако, как оказалась, уникальная сила рубля в этом году несет даже больше проблем, чем плюсов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал крепкий рубль одним из главных вызовов для российской экономики в 2025 году. Да и в начале 2026 года он ждет от рубля такой же стойкости и неколебимости.

В чем же здесь вызов? Он в том, что страдает главный финансовый документ страны — бюджет. Расходы и доходы в бюджете на этот год были сверстаны исходя из куда более слабого рубля и из куда более дорогой нефти. При этом мало того, что черное золото дешевле, чем рассчитывали, так еще и рубль крепкий. Так, средняя цена сорта Urals ожидается в этом году на уровне 56 долларов за баррель, а в бюджете заложено 70 долларов за баррель, то есть ждали на 14 долларов выше. По рублю средний курс на декабрь составляет 78,2 за доллар, тогда как в бюджете заложен курс в 96,5 рубля, то есть на 18 рублей больше.

В итоге нефтегазовые доходы падают, так как укрепление курса режет рублевый эквивалент экспортных налогов и пошлин. При этом расходы, в том числе и на оборону страны, в этом году еще пришлось нарастить, что усугубило ситуацию. Логично, что дефицит бюджета растет как на дрожжах. Более слабый рубль, конечно, не решил бы полностью эту проблему, но он явно снял бы остроту вопроса бюджетной дыры.

Сильно страдают от крепкого рубля экспортеры, потому что их доходы снижаются. Они рассчитывали, как и в правительстве, на более слабый курс нацвалюты. Почему это важно? Потому что на основе этих прогнозов они считали инвестиции и запускали в том числе крупные капиталоемкие проекты с длинным горизонтом окупаемости. Все расчеты экспортеры строили, исходя из более слабого рубля, который был тогда и который ожидали в перспективе. Никто не смог предугадать 75-78 рублей за доллар в декабре 2025-го даже в самом начале года, что уж говорить про прогнозы более года назад. Если бы тогда знали прикуп, то многие проекты так и не запустили бы. Рубль преподнес неприятный сюрприз для таких проектов. Решетников привел в пример капиталоемкий проект Амурского ГХК и "Удаканской меди".

К чему ведет более крепкий курс рубля? К тому, что рублевая выручка просто не покрывает обслуживание долга, а перезапустить дорогой проект под новые экономические реалии и новый курс рубля не так-то просто.

Самое интересное, что именно появление огромного числа новых экспортных проектов и рост в целом экспорта из России являются одной из причин такого уникального укрепления рубля. Ненефтегазовый экспорт из России в этом году рос просто рекордными темпами. Его рост даже покрыл недобор по нефтегазовому экспорту. Такое раньше вообще трудно было представить. Ненефтегазовый экспорт теперь рулит и реально помогает бюджету наращивать доходы. Это важнейшее достижение.

Но проблема в сохраняющемся торговом профиците — порядка 120 миллиардов долларов. Это значит, что экспорта идет больше, чем импорта, и появляется такая диспропорция. Рост импорта по понятным причинам сдерживается уже имеющимися ограничениями и новыми санкциями, которые весь этот год тоже вводили западные страны. Вот это превышение экспорта над импортом заставляет рубль крепчать — валюты нужно меньше. Еще и доля рубля в структуре экспорта выросла с 44 процентов до почти 60 в течение этого года. Политика дедолларизации приносит свои положительные плоды для нашей экономики. Но вылезают еще и такие проблемы в неожиданном месте, как крепкий рубль.

Помогают рублю оставаться в районе 75-78 за доллар, конечно, и жесткая политика ЦБ , и ограничения на отток капитала в стране, и сокращение обслуживания внешнего долга.

Эксперты сходятся во мнении, что комфортным для всех участников экономики был бы курс примерно в 100 рублей за доллар. Есть мнение, что власти могут якобы искусственно снизить курс нацвалюты. Но возможностей для маневра у правительства не так много, так как они не таргетируют курс. Теоретически власти могут подталкивать рубль к ослаблению через, например, более быстрое снижение ставки ЦБ, но регулятор на это не пойдет из-за рисков разгона инфляции. Для него она важнее рубля.