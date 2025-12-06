Рейтинг@Mail.ru
12:53 06.12.2025
На Западе необычно высказались о войне с Россией
На Западе необычно высказались о войне с Россией
На Западе необычно высказались о войне с Россией

Историк Кларк заявил, что у Европы нет будущего без России

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinСолдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У Европы нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью RND.

"Конечно, большой войны необходимо избежать. Это означает три вещи: во-первых, необходимо возобновить переговоры. Во-вторых, для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России", — сказал он.
Историк добавил, что Европе надо строить так планы на будущее, чтобы России в них нашлось место. Кроме того он призвал отказаться от идеи победить ее.

Переговоры в Москве
Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.

Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
В миреРоссияЕвропаСША
 
 
