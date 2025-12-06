На Западе необычно высказались о войне с Россией

Историк добавил, что Европе надо строить так планы на будущее, чтобы России в них нашлось место. Кроме того он призвал отказаться от идеи победить ее. Переговоры в Москве

Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.



Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.