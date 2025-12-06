Рейтинг@Mail.ru
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 06.12.2025 (обновлено: 14:47 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/rossija-2060298919.html
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс - РИА Новости, 06.12.2025
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что не верит в желание России напасть на Североатлантический альянс. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:21:00+03:00
2025-12-06T14:47:00+03:00
в мире
сша
россия
катар
нато
владимир путин
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101470/15/1014701539_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_48c08d6c09112f99362df35fd99a57dd.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059327557.html
https://ria.ru/20250625/tramp-2025252035.html
https://ria.ru/20251128/nato-2058218318.html
https://ria.ru/20251202/nato-2059023472.html
сша
россия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101470/15/1014701539_121:0:1880:1319_1920x0_80_0_0_f92787bb6e62d5fd0a6825fee08e9318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, катар, нато, владимир путин, мария захарова
В мире, США, Россия, Катар, НАТО, Владимир Путин, Мария Захарова
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс

Посол США при НАТО Уитакер не считает, что РФ собирается напасть на альянс

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что не верит в желание России напасть на Североатлантический альянс.
"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая", — сказал он на форуме в Катаре.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
2 декабря, 18:46
Американской посол подчеркнул, что члены НАТО, включая США, серьезно относятся к обязательствам в рамках пятой статьи Североатлантического договора.

Согласно этому пункту, если участник блока становится жертвой агрессии, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать действия, которые сочтут необходимыми, в том числе военные.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ
25 июня, 09:01

Агрессивные планы НАТО

На днях глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в НАТО допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию на Украине. Заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
28 ноября, 00:56
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
2 декабря, 08:00
 
В миреСШАРоссияКатарНАТОВладимир ПутинМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала