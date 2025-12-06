Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил , что не верит в желание России напасть на Североатлантический альянс.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая", — сказал он на форуме в Катаре

Американской посол подчеркнул, что члены НАТО , включая США, серьезно относятся к обязательствам в рамках пятой статьи Североатлантического договора.

Согласно этому пункту, если участник блока становится жертвой агрессии, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать действия, которые сочтут необходимыми, в том числе военные.

Агрессивные планы НАТО

На днях глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в НАТО допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию на Украине. Заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.

Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.