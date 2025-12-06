Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже - РИА Новости, 06.12.2025
12:26 06.12.2025
Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже
Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже - РИА Новости, 06.12.2025
Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% на год с 1 марта 2026 года, приказ уже проходит процедуры государственной... РИА Новости, 06.12.2025
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже

Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5%

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПроизводство цемента на заводе
Производство цемента на заводе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Производство цемента на заводе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% на год с 1 марта 2026 года, приказ уже проходит процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции РФ, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Минпромторгом России и ФАС России подписан совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цементов на бирже. В настоящее время приказ проходит процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Вступление в силу приказа предполагается с 1 марта 2026 года, и он будет действовать в течение 1 года", - рассказали в министерстве.
В сентябре текущего года Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили установить минимальный объем продаж цемента на бирже в 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного производителями цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета.
Как ожидается, такая мера поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей. Кроме того, приобрести товары будет возможно по конкурентным ценам.
Производство цемента на заводе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Потребление цемента в России сократилось за три квартала на 10%
20 октября, 12:32
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
