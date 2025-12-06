https://ria.ru/20251206/rossija-2060289024.html
Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже
2025-12-06T12:26:00+03:00
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% на год с 1 марта 2026 года, приказ уже проходит процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции РФ, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Минпромторгом России
и ФАС
России подписан совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цементов на бирже. В настоящее время приказ проходит процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Вступление в силу приказа предполагается с 1 марта 2026 года, и он будет действовать в течение 1 года", - рассказали в министерстве.
В сентябре текущего года Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили установить минимальный объем продаж цемента на бирже в 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного производителями цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета.
Как ожидается, такая мера поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей. Кроме того, приобрести товары будет возможно по конкурентным ценам.