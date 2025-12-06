Посол США в Турции назвал ключевую особенность российской политики

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Россия выстраивает политику на сто лет вперед, заявил посол США в Турции Томас Баррак.
"Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии", — привело его слова турецкое госагентство Anadolu.
Дипломат отметил, что во многих странах власть ориентируется на долгосрочные технологии, планы и устойчивые стратегии.
Посол также обратил внимание на противоречивый подход западных союзников к Анкаре.
"Вы говорите, что (Турция. — Прим. ред.) является частью НАТО, вы хотите, чтобы они защищали Европу, но Европа не хочет, чтобы они имели самое современное и лучшее вооружение, потому что они опасаются того, что происходит в России", — пояснил Баррак.
Он охарактеризовал такую позицию как нелогичную и "приближающуюся к безумию".
