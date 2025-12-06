Рейтинг@Mail.ru
Посол США в Турции назвал ключевую особенность российской политики - РИА Новости, 06.12.2025
11:17 06.12.2025 (обновлено: 14:11 06.12.2025)
Посол США в Турции назвал ключевую особенность российской политики
Посол США в Турции назвал ключевую особенность российской политики
Россия выстраивает политику на сто лет вперед, заявил посол США в Турции Томас Баррак. РИА Новости, 06.12.2025
в мире
турция
россия
европа
нато
в мире, турция, россия, европа, нато
В мире, Турция, Россия, Европа, НАТО
Посол США в Турции назвал ключевую особенность российской политики

Посол США в Турции Баррак: РФ выстраивает свою политику на сто лет вперед

Посол США в Турции Томас Баррак
Посол США в Турции Томас Баррак - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Izz Aldien Alqasem
Посол США в Турции Томас Баррак. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Россия выстраивает политику на сто лет вперед, заявил посол США в Турции Томас Баррак.
«
"Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии", — привело его слова турецкое госагентство Anadolu.
Как воспринимают Россию в мире
Вчера, 08:00
Дипломат отметил, что во многих странах власть ориентируется на долгосрочные технологии, планы и устойчивые стратегии.
Посол также обратил внимание на противоречивый подход западных союзников к Анкаре.
«
"Вы говорите, что (Турция. — Прим. ред.) является частью НАТО, вы хотите, чтобы они защищали Европу, но Европа не хочет, чтобы они имели самое современное и лучшее вооружение, потому что они опасаются того, что происходит в России", — пояснил Баррак.
Он охарактеризовал такую позицию как нелогичную и "приближающуюся к безумию".
Чем закончится информационная война против России
29 ноября, 08:00
 
