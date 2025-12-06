Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике, заявил посол

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Направленные против России военные приготовления Норвегии и Великобритании создают угрозы национальной безопасности, РФ обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в "высоких широтах" и принимает все меры для обеспечения безопасности, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.