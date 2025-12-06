Рейтинг@Mail.ru
Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике, заявил посол - РИА Новости, 06.12.2025
08:59 06.12.2025
Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
в мире, россия, норвегия, великобритания, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Норвегия, Великобритания, Николай Корчунов, НАТО
Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике, заявил посол

Посол Корчунов: Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Направленные против России военные приготовления Норвегии и Великобритании создают угрозы национальной безопасности, РФ обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в "высоких широтах" и принимает все меры для обеспечения безопасности, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.
"Со своей стороны мы неоднократно указывали на то, что направленные против России военные приготовления Норвегии, Великобритании и других стран НАТО на "северном фланге" создают угрозы нацбезопасности нашей страны, дестабилизируют Арктику и повышают вероятность опасных инцидентов, как непреднамеренного, так и провокационного характера. Очевидно, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии и интернационализация военной деятельности в Артике не приведут к укреплению безопасности, а напротив, станут факторам роста военно-политической напряженности и эскалации", - сказал посол.
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
06:37
По словам главы дипмиссии, указанные негативные тенденции вызывают обоснованную обеспокоенность и вынуждают принимать все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.
Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее среди прочего совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений подлодок ВМФ России. Сторонами также достигнуты договоренности о наращивании численности и длительности пребывания подразделений британской морской пехоты на норвежской территории, возможном создании в северных регионах страны соответствующей военной инфраструктуры.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок
07:08
 
В миреРоссияНорвегияВеликобританияНиколай КорчуновНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
