Рейтинг@Mail.ru
В Пироговском университете исследовали механизмы детских кардиомиопатий - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:54 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/rossija-2060261543.html
В Пироговском университете исследовали механизмы детских кардиомиопатий
В Пироговском университете исследовали механизмы детских кардиомиопатий - РИА Новости, 06.12.2025
В Пироговском университете исследовали механизмы детских кардиомиопатий
Исследование на тему генетических механизмов тяжелых детских кардиомиопатий провели в Пироговском университете, в ходе него специалисты спрогнозировали... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:54:00+03:00
2025-12-06T08:54:00+03:00
наука
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_fcab002eddb204687f2532f8d0afadee.jpg
https://ria.ru/20251128/ii-2058459565.html
https://ria.ru/20250714/nauka-2028589054.html
https://ria.ru/20250604/tsentry-2020848140.html
https://ria.ru/20250923/kardiologi-2043813738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_be3192ee93a62792ca0d619b4c8db061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Наука, Общество, Россия
В Пироговском университете исследовали механизмы детских кардиомиопатий

РИА Новости: ученые спрогнозировали риски тяжелых детских кардиомиопатий

© Fotolia / 18percentgreyЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Fotolia / 18percentgrey
Лабораторные исследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Исследование на тему генетических механизмов тяжелых детских кардиомиопатий провели в Пироговском университете, в ходе него специалисты спрогнозировали клинические риски у пациентов с наследственной гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Проект для прогнозирования клинических рисков у детей с ГКМП стартовал в Пироговском университете в апреле 2024 года. Исследование проводилось совместно с Российским геронтологическим научно-клиническим центром и благотворительным фондом "Геном жизни". Ученые проанализировали данные 119 детей с ГКМП, 82 из них провели полногеномное секвенирование. Это позволило подробно сравнить клинические особенности заболевания с конкретными генетическими вариантами.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российские ученые разрабатывают методы борьбы с онкологией с помощью ИИ
28 ноября, 18:07
"Среди обнаруженных закономерностей: обструкция выносящего тракта левого желудочка (ОВТЛЖ) неожиданно оказалась защитным фактором – риск необходимости установки дефибриллятора снижался в 2,6 раза; поздний дебют заболевания (после семи лет) снижал этот риск уже в пять раз; все пациенты с наследственной болезнью Данона (мутация в гене LAMP2) нуждались в ИКД", - сообщили в вузе.
Там рассказали, что отдельный интерес вызвал кластерный анализ, который исследователи сознательно провели без использования генетических данных. Главным параметром, разделяющим детей на четыре группы риска, стала толщина задней стенки левого желудочка. В самом неблагоприятном кластере чаще встречались опасные аритмии и варианты в саркомерных генах, описанных в клинических рекомендациях.
"Команда также смогла предсказать средний QT, объясняя 76,3% изменчивости на основе данных, доступных врачу-кардиологу. Удалось выявить, во сколько раз увеличивается или уменьшается его показатель на основе не только генетических факторов, но и возможной миоэктомии, уровня КФК-МВ в крови и ОВТЛЖ", - сообщили там.
Кровеносные сосуды руки - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Ученые создали систему, способную "услышать" кровоток в капиллярах
14 июля, 07:00
Также специалисты выявили гены риска ГКМП. Всего они нашли 142 клинически значимых варианта в 38 генах, а наследственный характер заболевания подтвердился у каждого четвертого ребенка. На следующем этапе команда сравнила генетические данные детей с ГКМП с контрольной ДНК 200 долгожителей.
"Исследователи выделили три новых гена-кандидата: TLL1 – связан с формированием соединительной ткани сердца и работой клапанов; RBFOX1 – влияет на альтернативный сплайсинг, регулирует работу сердца и мышц; FAM135A – участвует в липидном обмене и мембранном транспорте", - сообщили в пресс-службе.
Также специалистами был найден распространенный полиморфизм в гене ACTN2, удваивающий риск ГКМП, сообщили в учебном заведении.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Научные центры начинают исследования на основе полногеномной базы данных
4 июня, 13:34
"Все это помогает объяснить, почему у детей с одинаковой основной мутацией болезнь может начинаться в разном возрасте и протекать неодинаково. Полигенные шкалы риска, созданные в рамках проекта, позволяют впервые количественно оценить, насколько наследственная предрасположенность "ускоряет" развитие заболевания", - пояснили там.
В пресс-службе уточнили, что полученные данные уже представлены на шести крупных российских научных конференциях, а сейчас готовятся статьи для международных журналов. В перспективе возможно создание национальной базы данных и программного инструмента, который будет автоматически рассчитывать риск для каждого ребенка с ГКМП.
"Главная цель – сделать ведение таких пациентов максимально персонализированным: своевременно определять тех, кому может понадобиться имплантация кардиовертер-дефибриллятора, прогнозировать опасные осложнения и предотвращать внезапную сердечную смерть", - добавили в вузе.
ГКМП – наследственное заболевание сердца, при котором утолщается стенка левого желудочка. У взрослых эта патология нередко выявляется случайно, а вот у детей заболевание протекает тяжелее: риск внезапной сердечной смерти у них в несколько раз выше. В самых неблагоприятных случаях требуется установка кардиовертера-дефибриллятора – устройства, способного предотвратить фатальную аритмию.
Врач держит виртуальное сердце - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Кардиологи: Профилактика болезней сердца должна стать эффективнее
23 сентября, 18:00
 
НаукаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала