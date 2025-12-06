https://ria.ru/20251206/rossija-2060256446.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов - РИА Новости, 06.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов
Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T07:24:00+03:00
2025-12-06T07:24:00+03:00
2025-12-06T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рязанская область
липецкая область
беспилотники
вооруженные силы украины
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
рязанская область
липецкая область
воронежская область
брянская область
белгородская область
тверская область
тамбовская область
тульская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рязанская область, липецкая область, беспилотники, вооруженные силы украины, воронежская область, брянская область, белгородская область, тверская область, тамбовская область, тульская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рязанская область, Липецкая область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Брянская область, Белгородская область, Тверская область, Тамбовская область, Тульская область, Орловская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов