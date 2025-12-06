Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 06.12.2025 (обновлено: 09:17 06.12.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов
Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали 29 из них в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской и 21 — в Белгородской.
Также они уничтожили шесть БПЛА в Тверской области, по три — в Курской и Липецкой, два — в Тамбовской, и по одному — в Тульской и Орловской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
