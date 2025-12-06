https://ria.ru/20251206/rossija-2060251712.html
В посольстве России в США исполнили музыку русских композиторов
Музыку русских композиторов исполнили для гостей новогоднего приема в посольстве России в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2025
