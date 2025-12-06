Рейтинг@Mail.ru
05:39 06.12.2025
В посольстве России в США исполнили музыку русских композиторов
В посольстве России в США исполнили музыку русских композиторов
в мире, вашингтон (штат), россия, сша, александр дарчиев, петр чайковский, николай римский-корсаков
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Александр Дарчиев, Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков
© Фото : Посольство России в СШАЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Музыку русских композиторов исполнили для гостей новогоднего приема в посольстве России в США, передает корреспондент РИА Новости.
Гостями музыкального вечера стали представители дипкорпуса Вашингтона и общественные деятели.
Посол РФ в США Александр Дарчиев представил пианиста Сергея Косенко, который исполнил сюиты из произведений Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.
Зимний концерт должен согреть гостей, а вдохновляющие мелодии - привести в очень успешный год, пожелал собравшимся Дарчиев.
В миреВашингтон (штат)РоссияСШААлександр ДарчиевПетр ЧайковскийНиколай Римский-Корсаков
 
 
