Италия поставляет в Россию оливковое масло на десятки миллионов долларов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия импортирует оливковое масло в основном из Италии на несколько десятков миллионов долларов в год, итальянские производители сохраняют интерес к российскому рынку, но действуют осторожно, сообщил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

"Хотя полные данные за 2025 год ещё недоступны, тенденции уже отчётливо прослеживаются. Россия продолжает импортировать оливковое масло категории extra virgin преимущественно из Италии - на сумму около 21 миллиона долларов в 2023 году, опережая Испанию и других экспортёров", - сказал он в комментарии агентству.

Трани отметил, что по отдельным позициям масел и смесей в 2024 году итальянский экспорт в Россию составил несколько миллионов долларов по каждой категории, например, 4,2 миллиона долларов по отдельным смешанным маслам. "В целом, речь идёт о десятках миллионов долларов в год - рынке нишевом, но стабильном", - добавил глава палаты.

Фактором, сильнее всего ограничившим объёмы в последние два года, стала цена, пояснил он: по данным International Olive Council, мировые цены на оливковое масло практически удвоились по сравнению с 2022 годом и оставались высокими до начала 2025 года, придя в норму лишь недавно.