В России появится центр информационного обеспечения ВТС

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Центр информационного обеспечения деятельности в области военно-технического сотрудничества с другими странами появится в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Кабмин распорядился создать АНО "Центр информационного обеспечения военно-технического сотрудничества" для повышения эффективности этой работы.

Основной целью новой организации будет оказание содействия Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России по комплексному информационно-аналитическому сопровождению военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

ФСВТС будет осуществлять функции и полномочия единственного учредителя этого центра. Служба должна до 31 декабря 2025 года утвердить устав организации и обеспечить ее государственную регистрацию.