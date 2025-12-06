Рейтинг@Mail.ru
В России появится центр информационного обеспечения ВТС - РИА Новости, 06.12.2025
03:24 06.12.2025
В России появится центр информационного обеспечения ВТС
В России появится центр информационного обеспечения ВТС
Центр информационного обеспечения деятельности в области военно-технического сотрудничества с другими странами появится в России, следует из документа... РИА Новости, 06.12.2025
россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), экономика
Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Экономика
В России появится центр информационного обеспечения ВТС

РИА Новости: в России появится центр информационного обеспечения ВТС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Центр информационного обеспечения деятельности в области военно-технического сотрудничества с другими странами появится в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кабмин распорядился создать АНО "Центр информационного обеспечения военно-технического сотрудничества" для повышения эффективности этой работы.
Основной целью новой организации будет оказание содействия Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России по комплексному информационно-аналитическому сопровождению военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.
ФСВТС будет осуществлять функции и полномочия единственного учредителя этого центра. Служба должна до 31 декабря 2025 года утвердить устав организации и обеспечить ее государственную регистрацию.
А до 1 апреля 2026 года должны быть утверждены ключевые показатели эффективности деятельности центра на предстоящие 3 года.
