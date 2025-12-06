https://ria.ru/20251206/rossija-2060246217.html
В России появится центр информационного обеспечения ВТС
В России появится центр информационного обеспечения ВТС
В России появится центр информационного обеспечения ВТС
Центр информационного обеспечения деятельности в области военно-технического сотрудничества с другими странами появится в России
В России появится центр информационного обеспечения ВТС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Центр информационного обеспечения деятельности в области военно-технического сотрудничества с другими странами появится в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кабмин распорядился создать АНО "Центр информационного обеспечения военно-технического сотрудничества" для повышения эффективности этой работы.
Основной целью новой организации будет оказание содействия Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России по комплексному информационно-аналитическому сопровождению военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.
ФСВТС будет осуществлять функции и полномочия единственного учредителя этого центра. Служба должна до 31 декабря 2025 года утвердить устав организации и обеспечить ее государственную регистрацию.
А до 1 апреля 2026 года должны быть утверждены ключевые показатели эффективности деятельности центра на предстоящие 3 года.