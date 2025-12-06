Рейтинг@Mail.ru
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 06.12.2025
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей
Более тысячи детей ранены в России из-за атак ВСУ с начала спецоперации на Украине, погибли 237 детей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 06.12.2025
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более тысячи детей ранены в России из-за атак ВСУ с начала спецоперации на Украине, погибли 237 детей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За период с начала СВО по 30 ноября 2025 года пострадали 1328 несовершеннолетних: ранен 1091 ребенок, погибли 237 детей", - сказал Мирошник.
