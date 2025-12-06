https://ria.ru/20251206/rossija-2060245253.html
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей - РИА Новости, 06.12.2025
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей
Более тысячи детей ранены в России из-за атак ВСУ с начала спецоперации на Украине, погибли 237 детей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:07:00+03:00
2025-12-06T03:07:00+03:00
2025-12-06T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg
https://ria.ru/20231110/deti-1908774683.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5c3e9857569ca4c4215e43b0d19cf500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В России с начала СВО пострадали более тысячи детей
РИА Новости: Мирошник рассказал, что с начала спецоперации погибли 237 детей