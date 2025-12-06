Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил чиновников Евросоюза во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году.

Так он прокомментировал в соцсети X публикацию от новостного ресурса Remarks, согласно которой американский предприниматель Илон Маск получил официальное письмо от ЕС . В нем бизнесмену требовалось применять цензуру для высказываний президента США Дональда Трампа , который тогда был одним из кандидатов, во время выборов 2024 года. Сам Илон Маск в субботу перепостил на своей странице в соцсети X письмо от ЕС от 12 августа 2024 года.

"Вмешательство в выборы США неизбранными бюрократами ЕС, ненавидящими Трампа, стало достоянием общественности. Брюссель давно стремился подорвать (авторитет - ред.) Трампа, и он устраивает активный саботаж его попыток установить мир. Осознание роли ЕС уже в процессе", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал решение ЕС наложить штраф на принадлежащую ему платформу X, заявив, что без свободы слова Запад падет.

Дмитриев в ответ на публикацию Маска заявил, что "бюрократы ЕС" превратились во "врагов свободы слова" и "западной цивилизации".

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.