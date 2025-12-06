Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 06.12.2025 (обновлено: 13:24 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/rfpi-2060298227.html
Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году
Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2025
Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил чиновников... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:13:00+03:00
2025-12-06T13:24:00+03:00
в мире
сша
россия
брюссель
кирилл дмитриев
илон маск
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20251205/dmitriev-2060211881.html
https://ria.ru/20251204/dmitriev-2059660582.html
https://ria.ru/20251206/evrosoyuz-2060242957.html
сша
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, брюссель, кирилл дмитриев, илон маск, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Брюссель, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году

Дмитриев обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил чиновников Евросоюза во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году.
Так он прокомментировал в соцсети X публикацию от новостного ресурса Remarks, согласно которой американский предприниматель Илон Маск получил официальное письмо от ЕС. В нем бизнесмену требовалось применять цензуру для высказываний президента США Дональда Трампа, который тогда был одним из кандидатов, во время выборов 2024 года. Сам Илон Маск в субботу перепостил на своей странице в соцсети X письмо от ЕС от 12 августа 2024 года.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду
Вчера, 20:23
"Вмешательство в выборы США неизбранными бюрократами ЕС, ненавидящими Трампа, стало достоянием общественности. Брюссель давно стремился подорвать (авторитет - ред.) Трампа, и он устраивает активный саботаж его попыток установить мир. Осознание роли ЕС уже в процессе", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал решение ЕС наложить штраф на принадлежащую ему платформу X, заявив, что без свободы слова Запад падет.
Дмитриев в ответ на публикацию Маска заявил, что "бюрократы ЕС" превратились во "врагов свободы слова" и "западной цивилизации".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
4 декабря, 01:09
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС
02:24
 
В миреСШАРоссияБрюссельКирилл ДмитриевИлон МаскДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала