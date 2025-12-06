FT: конфискация российских активов может повлиять на статус евро

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Возможная конфискация российских активов может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты, Возможная конфискация российских активов может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты, пишет Financial Times.

« "Некоторые менеджеры фондов предупреждают, что использование замороженных активов может повысить политические риски владения активов в евро и даже поставить под сомнение их статус в качестве глобального резерва", — говорится в статье.

Главный экономист швейцарского банка J. Safra Sarasin Карстен Юниус сказал газете, что восприятие Европы как региона со строгим соблюдением принципов верховенства права было одним из важнейших активов для мировых инвесторов.

"Если это положение будет подорвано, инвесторы из Азии и стран Персидского залива могут обратить свой взор на другие страны, что может привести к ослаблению евро в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — отметила FT.

Член комитета по инвестициям французской фирмы по управлению активами Carmignac Кевин Тозет отметил риски для евро, так как инвесторы могут требовать выплату "геополитической премии" за владение активами в этой валюте.

Глава отдела по операциям с фиксированной доходностью и валютным операциям в немецкой компании по управлению активами Union Investment Кристиан Копф назвал планы ЕС противоречивыми. По его словам, Европе не следует вмешиваться в имущественные права, если она хочет иметь статус безопасного резерва, как у Швейцарии

Газета добавила, члены ЕС обращались к крупным инвесторам из стран за пределами Европы, чтобы убедить их в том, что конфискация активов не означает использование евро в качестве оружия и их деньги находятся в безопасности.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.