В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные - РИА Новости, 06.12.2025
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные
Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из страны мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате,... РИА Новости, 06.12.2025
украина
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из страны мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате, заявил депутат Роман Костенко.
"(Рассмотрение соответствующего законопроекта - ред.) возможно в следующем году. Пока его нет в повестке дня", - заявил Костенко в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
Депутат назвал запрет на выезд мужчин, вовремя не обновивших данные в военкомате "справедливой историей", заявив, что государство предоставило такой категории граждан возможность получить бронь от мобилизации не обновляя данные, чтобы позднее урегулировать все вопросы с военкоматом. При этом, по словам Костенко, часть граждан воспользовались временной бронью, чтобы покинуть территорию страны. Запрет на выезд рассматривается как "предохранитель" от повторения подобных ситуаций, добавил Костенко.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ
на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины
, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.