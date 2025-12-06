Рейтинг@Mail.ru
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/rada-2060349892.html
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные - РИА Новости, 06.12.2025
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные
Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из страны мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T21:47:00+03:00
2025-12-06T21:47:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154331/84/1543318431_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_07b1c53582f8258e7c53bb98800d48f9.jpg
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060290505.html
https://ria.ru/20251205/ukraina-2060191372.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154331/84/1543318431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30ab919945baec9f915f6bea3d5068ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные

Депутат Костенко: Рада может запретить выезд не обновившим данные в военкомате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из страны мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате, заявил депутат Роман Костенко.
"(Рассмотрение соответствующего законопроекта - ред.) возможно в следующем году. Пока его нет в повестке дня", - заявил Костенко в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
СМИ: депутат Рады заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры
Вчера, 12:33
Депутат назвал запрет на выезд мужчин, вовремя не обновивших данные в военкомате "справедливой историей", заявив, что государство предоставило такой категории граждан возможность получить бронь от мобилизации не обновляя данные, чтобы позднее урегулировать все вопросы с военкоматом. При этом, по словам Костенко, часть граждан воспользовались временной бронью, чтобы покинуть территорию страны. Запрет на выезд рассматривается как "предохранитель" от повторения подобных ситуаций, добавил Костенко.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Раде предложили лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции
5 декабря, 18:45
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала