В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из страны мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате, заявил депутат Роман Костенко.

"(Рассмотрение соответствующего законопроекта - ред.) возможно в следующем году. Пока его нет в повестке дня", - заявил Костенко в интервью украинскому телеканалу "Общественное".

Депутат назвал запрет на выезд мужчин, вовремя не обновивших данные в военкомате "справедливой историей", заявив, что государство предоставило такой категории граждан возможность получить бронь от мобилизации не обновляя данные, чтобы позднее урегулировать все вопросы с военкоматом. При этом, по словам Костенко, часть граждан воспользовались временной бронью, чтобы покинуть территорию страны. Запрет на выезд рассматривается как "предохранитель" от повторения подобных ситуаций, добавил Костенко.