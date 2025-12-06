Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников

"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

Так, российские бойцы сбили по три БПЛА над Курской и Белгородской областями и два — над Брянской.