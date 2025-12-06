Рейтинг@Mail.ru
Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 06.12.2025 (обновлено: 23:44 06.12.2025)
Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников
Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 06.12.2025
Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили еще восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
брянская область
белгородская область
курская область
брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над тремя российскими регионами

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили еще восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны.
«

"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

Так, российские бойцы сбили по три БПЛА над Курской и Белгородской областями и два — над Брянской.
Ранее ведомство сообщало об уничтожении 11 беспилотников над этими территориями.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Брянская область Белгородская область Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Курская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
