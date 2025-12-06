Над тремя регионами сбили восемь украинских беспилотников

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили еще восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.
Так, российские бойцы сбили по три БПЛА над Курской и Белгородской областями и два — над Брянской.
Ранее ведомство сообщало об уничтожении 11 беспилотников над этими территориями.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
