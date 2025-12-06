https://ria.ru/20251206/pvo-2060321931.html
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T16:15:00+03:00
2025-12-06T16:15:00+03:00
2025-12-06T17:23:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
безопасность
белгородская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
курская область
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ
Силы ПВО перехватили 11 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами