Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 06.12.2025 (обновлено: 17:23 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/pvo-2060321931.html
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T16:15:00+03:00
2025-12-06T17:23:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
безопасность
белгородская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
брянская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, белгородская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Над российскими регионами перехватили 11 беспилотников ВСУ

Силы ПВО перехватили 11 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны.
«
"В период с 11:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.
Так, российские бойцы сбили шесть БПЛА над Брянской областью, три — над Курской и два — над Белгородской.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьБелгородская областьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала