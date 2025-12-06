https://ria.ru/20251206/pvo-2060241222.html
Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на Тульскую область
Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на Тульскую область - РИА Новости, 06.12.2025
Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на Тульскую область
ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T01:48:00+03:00
2025-12-06T01:48:00+03:00
2025-12-06T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на Тульскую область
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Тульской области