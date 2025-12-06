https://ria.ru/20251206/putin-2060328758.html
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч - РИА Новости, 06.12.2025
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 255 тысяч, такие данные приводятся в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.12.2025
