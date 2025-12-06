Рейтинг@Mail.ru
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/putin-2060328758.html
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч - РИА Новости, 06.12.2025
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 255 тысяч, такие данные приводятся в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:30:00+03:00
2025-12-06T17:30:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
https://ria.ru/20251204/max-2059733461.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 255 тысяч

На программу "Итоги года с Путиным" поступило свыше 255 тысяч обращений

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 255 тысяч, такие данные приводятся в эфире телеканала "Россия 1".
«
"Объем данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч", - сообщили в эфире телеканала.
Согласно статистике, 33% обращений приходится на мужчин, 67% приходится на женщин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
4 декабря, 12:07
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала