Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону - РИА Новости, 06.12.2025
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:09:00+03:00
2025-12-06T15:09:00+03:00
2025-12-06T15:16:00+03:00
киргизия
политика
бишкек
россия
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
бишкек
россия
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону
Путин в телефонном разговоре поздравил президента Жапарова с днем рождения