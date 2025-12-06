Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону - РИА Новости, 06.12.2025
15:09 06.12.2025 (обновлено: 15:16 06.12.2025)
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения по телефону
киргизия, политика, бишкек, россия, садыр жапаров, владимир путин
Киргизия, Политика, Бишкек, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров в Бишкеке придали серьезный импульс отношениям двух стран, сообщает Кремль.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении.
Путин еще раз выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе государственного визита в Киргизию 25-26 ноября. Президенты подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества.
Также Садыру Жапарову была направлена поздравительная телеграмма.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии
1 декабря, 15:09
 
