14:52 06.12.2025 (обновлено: 15:26 06.12.2025)
Путин и Жапаров обсудили стратегическое партнерство России и Киргизии
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в телефонном разговоре подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между странами. РИА Новости, 06.12.2025
БИШКЕК, 6 дек — РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в телефонном разговоре подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между странами.
"Одним из ключевых событий для кыргызско-российских отношений стал недавний визит Владимира Путина в Кыргызстан. Этот визит стал крайне плодотворным, придав дополнительный импульс стратегическому партнерству по всему спектру двусторонней повестки и способствовав его переходу на уровень углубленного сотрудничества", — сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
25 ноября, 19:51
Путин также поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Кроме того, он выразил признательность за радушный прием и гостеприимство. Жапаров, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за теплые поздравления и добрые пожелания.
Отмечается, что главы государств выразили уверенность, что предстоящие встречи также послужат дальнейшему углублению плодотворного взаимодействия между Москвой и Бишкеком.

Путин 25-27 ноября посетил Киргизию с официальным визитом. Он выступил на саммите ОДКБ и провел переговоры с Жапаровым и президентами Белоруссии и Таджикистана.

Подписание документов по итогам заседания саммита ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы
27 ноября, 11:41
 
