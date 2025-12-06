Путин и Жапаров обсудили стратегическое партнерство России и Киргизии

БИШКЕК, 6 дек — РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в телефонном разговоре подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между странами.
"Одним из ключевых событий для кыргызско-российских отношений стал недавний визит Владимира Путина в Кыргызстан. Этот визит стал крайне плодотворным, придав дополнительный импульс стратегическому партнерству по всему спектру двусторонней повестки и способствовав его переходу на уровень углубленного сотрудничества", — сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Путин также поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Кроме того, он выразил признательность за радушный прием и гостеприимство. Жапаров, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за теплые поздравления и добрые пожелания.
Отмечается, что главы государств выразили уверенность, что предстоящие встречи также послужат дальнейшему углублению плодотворного взаимодействия между Москвой и Бишкеком.
Путин 25-27 ноября посетил Киргизию с официальным визитом. Он выступил на саммите ОДКБ и провел переговоры с Жапаровым и президентами Белоруссии и Таджикистана.