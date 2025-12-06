Рейтинг@Mail.ru
14:00 06.12.2025 (обновлено: 14:01 06.12.2025)
Эксперт рассказала об обращениях граждан зрелого возраста на прямую линию
общество, россия, владимир путин, сбер, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Сбер, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Эксперт рассказала об обращениях граждан зрелого возраста на прямую линию

Эксперт "Сбера": на прямую линию с Путиным чаще обращаются люди зрелого возраста

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россияне зрелого возраста 36-55+ лет чаще других обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту "Сбера" Алена Синеболова.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, "ГигаЧат" "Сбера" будет расшифровывать обращения на прямую линию.
"Возрастная категория, которая лидирует: 36-55+. Сегодня в топ-5 у нас - социальная политика, экономика, государство и общество, а также СВО", - сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря
4 декабря, 09:07
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСберИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
