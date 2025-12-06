Эксперт рассказала об обращениях граждан зрелого возраста на прямую линию

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россияне зрелого возраста 36-55+ лет чаще других обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту "Сбера" Алена Синеболова.

"Возрастная категория, которая лидирует: 36-55+. Сегодня в топ-5 у нас - социальная политика, экономика, государство и общество, а также СВО", - сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 24".