Эксперт рассказала, кто обращается на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 06.12.2025
12:05 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/putin-2060285141.html
Эксперт рассказала, кто обращается на прямую линию с Путиным
Женщины обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту "Сбера" Алена... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:05:00+03:00
2025-12-06T12:05:00+03:00
общество, россия, владимир путин, сбер, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Сбер, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Эксперт рассказала, кто обращается на прямую линию с Путиным

В Сбере назвали разницу в обращениях мужчин и женщин на прямую линию с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Женщины обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту "Сбера" Алена Синеболова.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, "ГигаЧат" "Сбера" будет расшифровывать обращения на прямую линию.
"На данный момент у нас уже почти 200 тысяч обращений, при этом женщины гораздо чаще задают вопросы, нежели мужчины", - сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря
4 декабря, 09:07
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСберИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
