Эксперт рассказала, кто обращается на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Женщины обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту "Сбера" Алена Синеболова.

"На данный момент у нас уже почти 200 тысяч обращений, при этом женщины гораздо чаще задают вопросы, нежели мужчины", - сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 24".