Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова - РИА Новости, 06.12.2025
10:11 06.12.2025
Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова
Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова - РИА Новости, 06.12.2025
Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что тепло вспоминает свой недавний визит в... РИА Новости, 06.12.2025
Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова

Путин вспомнил визит в Бишкек в поздравлении президента Жапарова с днем рождения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что тепло вспоминает свой недавний визит в Бишкек и состоявшиеся там плодотворные переговоры.
Жапаров 6 декабря отмечает день рождения.
Президент Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Появились новые детали визита Путина в Киргизию
30 ноября, 22:58
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения... Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что конструктивная совместная работа двух стран в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Киргизией продолжится.
Путин добавил, что Жапаров по праву пользуется искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Президент России также подчеркнул личный вклад лидера Киргизии в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя государствами, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.
Российский лидер 25-27 ноября посетил Киргизию с визитом. Он работал в Бишкеке, провел переговоры с президентом Киргизии и принял участие в саммите ОДКБ.
Владимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент
30 ноября, 18:47
 
КиргизияБишкекРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
