Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что тепло вспоминает свой недавний визит в Бишкек и состоявшиеся там плодотворные переговоры.
Жапаров 6 декабря отмечает день рождения.
Появились новые детали визита Путина в Киргизию
30 ноября, 22:58
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения... Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что Жапаров по праву пользуется искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Президент России также подчеркнул личный вклад лидера Киргизии в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя государствами, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.
Российский лидер 25-27 ноября посетил Киргизию с визитом. Он работал в Бишкеке, провел переговоры с президентом Киргизии и принял участие в саммите ОДКБ.
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент
30 ноября, 18:47