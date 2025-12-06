Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Жапарова

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что тепло вспоминает свой недавний визит в Бишкек и состоявшиеся там плодотворные переговоры.