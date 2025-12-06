https://ria.ru/20251206/punkt-2060335073.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова - РИА Новости, 06.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова
Расчет ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожил укрытие ВСУ в районе Димитрова, рассказал командир взвода беспилотных систем с позывным Ромео. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T18:38:00+03:00
2025-12-06T18:38:00+03:00
2025-12-06T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_202470469793b0a343c1b4f33735c4d1.jpg
https://ria.ru/20251206/obstanovka-2059816320.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02a84f7476c11b4e75b3cda92dda9906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова
РИА Новости: расчет ударных БПЛА уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Димитрова