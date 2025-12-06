Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 06.12.2025 (обновлено: 21:30 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/punkt-2060335073.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова - РИА Новости, 06.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова
Расчет ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожил укрытие ВСУ в районе Димитрова, рассказал командир взвода беспилотных систем с позывным Ромео. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T18:38:00+03:00
2025-12-06T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_202470469793b0a343c1b4f33735c4d1.jpg
https://ria.ru/20251206/obstanovka-2059816320.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02a84f7476c11b4e75b3cda92dda9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Димитрова

РИА Новости: расчет ударных БПЛА уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Димитрова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 6 дек — РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожил укрытие ВСУ в районе Димитрова, рассказал командир взвода беспилотных систем с позывным Ромео.
«

"Сегодня работали по опорному пункту противника на южном фланге Мирнограда (украинское название Димитрова. — Прим. ред.). Отрабатывали штатными дронами. Задача выполнена", — сообщил он РИА Новости.

Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
Вчера, 08:00
Цель обнаружили с помощью авиаразведки союзных подразделений, после чего специалисты БПЛА ударили по ней.
«

"Цель находилась в укрытии, в лесополосе. <...> Мы подтвердили, что можем работать. Отработали — поражение подтверждено", — отметил командир.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала