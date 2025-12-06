Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде играет с собаками. Архивное фото

В Москве посчитали, сколько волонтеров помогают в приютах для животных

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 1,5 тысячи волонтеров помогают животным в 13 приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Чтобы стать зооволонтером, можно обратиться к тем, кто уже выступает в этой роли, или самостоятельно связаться с приютом, добавляется в сообщении.