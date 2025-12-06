В Москве посчитали, сколько волонтеров помогают в приютах для животных

https://ria.ru/20251206/priyut-2060311154.html
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 1,5 тысячи волонтеров помогают животным в 13 приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Около 1,5 тысячи волонтеров помогают животным в 13 городских приютах", - говорится в сообщении.
Чтобы стать зооволонтером, можно обратиться к тем, кто уже выступает в этой роли, или самостоятельно связаться с приютом, добавляется в сообщении.
Отмечается, что перед первым визитом стоит изучить информацию о том, как себя правильно вести в приюте. Это могут быть проверенные интернет-источники, консультация по телефону сотрудника учреждения или рекомендации опытных волонтеров.