Депутат ПМР призвал возобновить переговоры в формате "5+2" - РИА Новости, 06.12.2025
14:44 06.12.2025
Депутат ПМР призвал возобновить переговоры в формате "5+2"
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, обсе, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, ОБСЕ, Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Приднестровью и Молдавии необходимо возобновить переговоры в формате "5+2", считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что правительство Молдавии работает над обновлённой стратегией реинтеграции двух берегов Днестра, но подробности пока не могут быть обнародованы. Он также добавил, что переговорный формат "5+2" больше не действует.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Правительство Молдавии начало работу над новой стратегией реинтеграции ПМР
4 декабря, 11:33
"Дело в том, что формат "5+2" есть, он юридически оформлен, и из этого формата не вышел ни один из его участников. Поэтому все вот эти разговоры, это не более чем беседы в пользу бедных. Он есть, задача только его перезапустить и в полной мере с участием всех его участников заработать, чтобы привести к какому-либо урегулированию на Днестре", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ".
Депутат ПМР также считает, что сегодня необходимо возобновление диалога высшего руководства Приднестровья и Молдавии. По его словам, критика формата "5+2" со стороны Кишинева — это попытки оправдать затягивание паузы в переговорах.
"Это все та же хитровыдуманная, чтобы не употребить здесь другое слово, тактика. Она базируется на том, что я не дам повода для того, чтобы меня обвинили в официальном срыве переговоров, то есть не выйду из формата, но по этому делу параллельно буду голосить, что устарел формат, что он не работает и так далее", - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. При этом уже бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава Приднестровья прокомментировал отсутствие переговоров с Молдавией
3 декабря, 19:13
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуОБСЕТирасполь
 
 
