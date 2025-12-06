Депутат ПМР призвал возобновить переговоры в формате "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Приднестровью и Молдавии необходимо возобновить переговоры в формате "5+2", считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Дело в том, что формат "5+2" есть, он юридически оформлен, и из этого формата не вышел ни один из его участников. Поэтому все вот эти разговоры, это не более чем беседы в пользу бедных. Он есть, задача только его перезапустить и в полной мере с участием всех его участников заработать, чтобы привести к какому-либо урегулированию на Днестре", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ".
Депутат ПМР также считает, что сегодня необходимо возобновление диалога высшего руководства Приднестровья и Молдавии. По его словам, критика формата "5+2" со стороны Кишинева — это попытки оправдать затягивание паузы в переговорах.
"Это все та же хитровыдуманная, чтобы не употребить здесь другое слово, тактика. Она базируется на том, что я не дам повода для того, чтобы меня обвинили в официальном срыве переговоров, то есть не выйду из формата, но по этому делу параллельно буду голосить, что устарел формат, что он не работает и так далее", - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. При этом уже бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.