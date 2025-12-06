Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса

"Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р... Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.