https://ria.ru/20251206/pravitelstvo-2060304842.html
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса - РИА Новости, 06.12.2025
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:12:00+03:00
2025-12-06T14:12:00+03:00
2025-12-06T14:12:00+03:00
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
https://ria.ru/20251204/gosduma-2059656066.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
Кабмин профинансирует пенсии для жителей Донбасса