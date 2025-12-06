Рейтинг@Mail.ru
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
14:12 06.12.2025
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Заседание кабмина прошло в четверг.
"Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р... Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что разработка проекта акта продиктована необходимостью финансового обеспечения расходов на пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области в соответствии с региональным законодательством.
