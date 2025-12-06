Правительство компенсирует потери транспорта жителям Курской области

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил проработать выделение средств из бюджета РФ на компенсацию жителям Курской области утраты транспортных средств в результате действий ВСУ, говорится в сообщении правительства РФ.