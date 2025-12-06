Рейтинг@Mail.ru
Правительство компенсирует потери транспорта жителям Курской области
11:29 06.12.2025
Правительство компенсирует потери транспорта жителям Курской области
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил проработать выделение средств из бюджета РФ на компенсацию жителям Курской области утраты транспортных средств
Правительство компенсирует потери транспорта жителям Курской области

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил проработать выделение средств из бюджета РФ на компенсацию жителям Курской области утраты транспортных средств в результате действий ВСУ, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый вице-премьер подчеркнул необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов, учитывая право граждан на их использование в других районах области или регионах России, а также дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области: проработать выделение средств из федерального бюджета на компенсацию жителям региона утраты транспортных средств в результате действий ВСУ", — говорится в сообщении.
Также Мантуров поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало напрямую от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погодных условий. Данная мера поддержки будет оперативно проработана Минфином РФ и запущена с 2026 года. Также необходимо нормативно урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества, отмечается в сообщении.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Более 220 миллиардов рублей выделили на помощь Курской области за два года
Курская область, Денис Мантуров, Вооруженные силы Украины
 
 
