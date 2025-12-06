https://ria.ru/20251206/poltava-2060264444.html
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2025
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Телеграф". РИА Новости, 06.12.2025
В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы