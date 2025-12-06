Житель Польши петардами парализовал движение поездов в Познани

ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Житель Польши петардами на несколько часов парализовал движение поездов в Познани Великопольского воеводства, сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк.

"Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который взорвал несколько петард на железнодорожных путях в районе улицы Балтийской в Познани . Инцидент на несколько часов парализовал движение поездов на маршруте между Познанью и Венгровцем", - сообщил он.

Представитель полиции отметил, что своим поступком задержанный "привел в действие все службы, отвечающие за безопасность".

По его данным, во время обыска в квартире задержанного полицейские изъяли несколько сотен петард.

Мужчина находится под стражей в полиции. "Полицейские анализируют его ситуацию с точки зрения юридической ответственности", - рассказал Боровяк.