Житель Польши петардами парализовал движение поездов в Познани
01:35 06.12.2025
Житель Польши петардами парализовал движение поездов в Познани
Житель Польши петардами на несколько часов парализовал движение поездов

Польская полиция
Польская полиция
Польская полиция
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Житель Польши петардами на несколько часов парализовал движение поездов в Познани Великопольского воеводства, сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк.
"Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который взорвал несколько петард на железнодорожных путях в районе улицы Балтийской в Познани. Инцидент на несколько часов парализовал движение поездов на маршруте между Познанью и Венгровцем", - сообщил он.
Полиция
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
1 декабря, 11:20
Представитель полиции отметил, что своим поступком задержанный "привел в действие все службы, отвечающие за безопасность".
По его данным, во время обыска в квартире задержанного полицейские изъяли несколько сотен петард.
Мужчина находится под стражей в полиции. "Полицейские анализируют его ситуацию с точки зрения юридической ответственности", - рассказал Боровяк.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер Польши Дональд Туск 17 ноября заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Туск 18 ноября заявил, что, по версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом премьер заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге
19 ноября, 18:22
 
В миреПольшаРоссияПознаньДональд ТускДмитрий Песков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
