Житель Польши петардами парализовал движение поездов в Познани

ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Житель Польши петардами на несколько часов парализовал движение поездов в Познани Великопольского воеводства, сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк.
"Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который взорвал несколько петард на железнодорожных путях в районе улицы Балтийской в Познани. Инцидент на несколько часов парализовал движение поездов на маршруте между Познанью и Венгровцем", - сообщил он.
Представитель полиции отметил, что своим поступком задержанный "привел в действие все службы, отвечающие за безопасность".
По его данным, во время обыска в квартире задержанного полицейские изъяли несколько сотен петард.
Мужчина находится под стражей в полиции. "Полицейские анализируют его ситуацию с точки зрения юридической ответственности", - рассказал Боровяк.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер Польши Дональд Туск 17 ноября заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Туск 18 ноября заявил, что, по версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом премьер заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.