Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога
Полиция задержала 21-летнюю жительницу города Шахты в Ростовской области по подозрению в подготовке поджога одного из зданий, предварительно, под влиянием...
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости.
Полиция задержала 21-летнюю жительницу города Шахты в Ростовской области по подозрению в подготовке поджога одного из зданий, предварительно, под влиянием мошенников, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили
в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в городе Шахты
в Ростовской области
молодая женщина в ночь на пятницу пыталась поджечь военкомат. В полиции подтвердили факт попытки поджога, но не уточнили, о каком именно объекте идет речь.
"В дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что около одного из городских зданий находится подозрительная женщина. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 21-летнюю шахтинку и доставили ее в… отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанная собиралась совершить поджог", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, перед тем как, как предпринять эти действия, местная жительницы общалась с телефонными мошенниками. Под их воздействием фигурантка перевела на так называемый "безопасный счет" крупную сумму, затем с ней связывался неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов.
"Угрожая уголовной ответственностью за якобы финансирование недружественного государства, он склонил жертву мошенников к совершению поджога", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
С подозреваемой сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 205 УК РФ
(теракт), уточнили в ведомстве.