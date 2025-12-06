Рейтинг@Mail.ru
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/podzhog-2060351399.html
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога - РИА Новости, 06.12.2025
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога
Полиция задержала 21-летнюю жительницу города Шахты в Ростовской области по подозрению в подготовке поджога одного из зданий, предварительно, под влиянием... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T22:26:00+03:00
2025-12-06T22:26:00+03:00
происшествия
шахты
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20251206/ubiystvo-2060346220.html
https://ria.ru/20251206/peterburg-2060298067.html
шахты
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шахты, россия, ростовская область
Происшествия, Шахты, Россия, Ростовская область
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога

В городе Шахты полиция задержала 21-летнюю жительницу за попытку поджога

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Полиция задержала 21-летнюю жительницу города Шахты в Ростовской области по подозрению в подготовке поджога одного из зданий, предварительно, под влиянием мошенников, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в городе Шахты в Ростовской области молодая женщина в ночь на пятницу пыталась поджечь военкомат. В полиции подтвердили факт попытки поджога, но не уточнили, о каком именно объекте идет речь.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве продавца машины
Вчера, 21:00
"В дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что около одного из городских зданий находится подозрительная женщина. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 21-летнюю шахтинку и доставили ее в… отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанная собиралась совершить поджог", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, перед тем как, как предпринять эти действия, местная жительницы общалась с телефонными мошенниками. Под их воздействием фигурантка перевела на так называемый "безопасный счет" крупную сумму, затем с ней связывался неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов.
"Угрожая уголовной ответственностью за якобы финансирование недружественного государства, он склонил жертву мошенников к совершению поджога", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
С подозреваемой сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 205 УК РФ (теракт), уточнили в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами
Вчера, 13:06
 
ПроисшествияШахтыРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала