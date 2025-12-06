Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Полиция задержала 21-летнюю жительницу города Шахты в Ростовской области по подозрению в подготовке поджога одного из зданий, предварительно, под влиянием мошенников, правоохранители возбудили уголовное дело, Полиция задержала 21-летнюю жительницу города Шахты в Ростовской области по подозрению в подготовке поджога одного из зданий, предварительно, под влиянием мошенников, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в городе Шахты Ростовской области молодая женщина в ночь на пятницу пыталась поджечь военкомат. В полиции подтвердили факт попытки поджога, но не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

"В дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что около одного из городских зданий находится подозрительная женщина. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 21-летнюю шахтинку и доставили ее в… отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанная собиралась совершить поджог", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, перед тем как, как предпринять эти действия, местная жительницы общалась с телефонными мошенниками. Под их воздействием фигурантка перевела на так называемый "безопасный счет" крупную сумму, затем с ней связывался неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов.

"Угрожая уголовной ответственностью за якобы финансирование недружественного государства, он склонил жертву мошенников к совершению поджога", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.