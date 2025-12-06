Рейтинг@Mail.ru
Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру
02:01 06.12.2025 (обновлено: 13:50 06.12.2025)
Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру
Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру
Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру
Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры о продвижении к миру на Украине, утверждает американский госдепартамент. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T02:01:00+03:00
2025-12-06T13:50:00+03:00
Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру

Госдеп: США и Украина провели конструктивные переговоры о мире

© Getty Images / HandoutФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / Handout
Флаги США и Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры о продвижении к миру на Украине, утверждает американский госдепартамент.
"В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генералом Андреем Гнатовым для конструктивных переговоров о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине", - заявили в ведомстве по итогам очередного раунда переговоров.
Делегации США и Киева согласились, что реальный прогресс к соглашению об урегулировании зависит от, по их мнению, серьезной готовности РФ показать приверженность миру.
Также обсуждались вопросы послевоенного восстановления Украины, совместных американо-украинских экономических инициатив и долгосрочных проектов восстановления.
"В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генерального штаба генералом Андреем Гнатовым для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине", – говорится в заявлении ведомства.
"Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Также Путин в интервью телеканалу India Today позднее заявил, что у американского лидера свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. При этом президент РФ выразил уверенность в том, что в Дональд Трамп искренне желает минимизировать потери в ходе конфликта.
