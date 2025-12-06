https://ria.ru/20251206/pensiya-2060241745.html
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году
Средний размер пенсии по старости в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 06.12.2025
РИА Новости: Говырин заявил, что средняя пенсия достигнет 27 тысяч рублей