В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году
01:58 06.12.2025
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году - РИА Новости, 06.12.2025
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году
Средний размер пенсии по старости в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 06.12.2025
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
россия
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году

РИА Новости: Говырин заявил, что средняя пенсия достигнет 27 тысяч рублей

Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Средний размер пенсии по старости в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц", - сказал Говырин.
Ранее он отмечал, что страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6%, индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.
Общество Россия Алексей Говырин Госдума РФ Единая Россия
 
 
