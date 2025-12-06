https://ria.ru/20251206/orban-2060325550.html
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву - РИА Новости, 06.12.2025
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной делегации в Россию. РИА Новости, 06.12.2025
москва
венгрия
россия
виктор орбан
в мире
2025
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву
