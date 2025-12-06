Рейтинг@Mail.ru
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 06.12.2025 (обновлено: 17:39 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/orban-2060325550.html
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву - РИА Новости, 06.12.2025
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной делегации в Россию. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T16:49:00+03:00
2025-12-06T17:39:00+03:00
москва
венгрия
россия
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:308:3044:2020_1920x0_80_0_0_c98de459697403d2c537835f2fb092c0.jpg
https://ria.ru/20251205/peregovory-2060137105.html
https://ria.ru/20251121/buduschee-2056396848.html
москва
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3713ff5001f1a54b8b03cb928675c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, венгрия, россия, виктор орбан, в мире
Москва, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, В мире
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву

Орбан анонсировал скорый визит крупной венгерской делегации в Москву

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной делегации в Россию.
«
"Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы", — сказал он, выступая на мероприятии в Кечкемете.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Ключевой момент". Орбан выступил с заявлением о переговорах США и России
5 декабря, 16:27
По словам премьера, Венгрия ведет переговоры с Россией о том, как будет выстраиваться стратегическое и экономическое сотрудничество после отмены санкций.

В конце ноября в Москве прошла встреча президента Владимира Путина и Орбана, она продлилась почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Премьер назвал саммит успешным. После этого он призвал как можно скорее начать переговоры на высоком уровне между Россией и Европой.

Запад усилил экономическое давление на Москву из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
 
МоскваВенгрияРоссияВиктор ОрбанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала