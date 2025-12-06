https://ria.ru/20251206/omsk-2060313030.html
Пенсионер, провалившийся в яму с кипятком в Омске, умер в больнице
Пенсионер, провалившийся в яму с кипятком 26 ноября, скончался в омской больнице, сообщила РИА Новости пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 06.12.2025
