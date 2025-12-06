Рейтинг@Mail.ru
Пенсионер, провалившийся в яму с кипятком в Омске, умер в больнице - РИА Новости, 06.12.2025
15:14 06.12.2025
Пенсионер, провалившийся в яму с кипятком в Омске, умер в больнице
Пенсионер, провалившийся в яму с кипятком в Омске, умер в больнице
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
омская область
омск
происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Пенсионер, провалившийся в яму с кипятком 26 ноября, скончался в омской больнице, сообщила РИА Новости пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 26 ноября в "Советском округе" Омска на улице 5-й Армии. Как уточняли РИА Новости в СУ СК РФ по Омской области, яма, в которую упал 78-летний мужчина, образовалась из-за аварии на подземной теплотрассе и обвала грунта. Было возбуждено уголовное дело по статье "халатность" на сотрудников "Тепловой компании". Мужчина получил 60% ожогов кипятком. Врачи боролись за его жизнь, но все эти дни он находился в тяжелом состоянии. Поврежденный участок трубопровода отключили.
"Мужчина скончался в больнице. Мы продолжаем расследование дела", - рассказала агентству пресс-служба ведомства.
