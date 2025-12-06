Рейтинг@Mail.ru
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ
14:34 06.12.2025 (обновлено: 15:17 06.12.2025)
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ
Жители Одессы на юге Украины разбили автобус сотрудников военкомата, спасая насильно мобилизованных граждан, сообщает в субботу издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2025
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ

В Одессе жители разбили автобусов сотрудников ТЦК, чтобы спасти мобилизованных

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины разбили автобус сотрудников военкомата, спасая насильно мобилизованных граждан, сообщает в субботу издание "Страна.ua".
Одессе люди разбили окна микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и помогли высвободиться оттуда "бусифицированным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
