https://ria.ru/20251206/odessa-2060308088.html
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2025
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ
Жители Одессы на юге Украины разбили автобус сотрудников военкомата, спасая насильно мобилизованных граждан, сообщает в субботу издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:34:00+03:00
2025-12-06T14:34:00+03:00
2025-12-06T15:17:00+03:00
в мире
украина
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060312510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c8a3390754dac55d544b0589861b6b0.jpg
https://ria.ru/20251204/odessa-2059794620.html
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060312510_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af3088927ca5050b75e84c1c13047ba2.jpg
Спасение насильно мобилизованных жителей Украины из фургона ТЦК
В Одессе люди разбили окна микроавтобуса ТЦК и помогли высвободиться оттуда «бусифицированным».
2025-12-06T14:34
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса
В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ
В Одессе жители разбили автобусов сотрудников ТЦК, чтобы спасти мобилизованных